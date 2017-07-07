Araç İçerisinde Tüfek ve Metamfetamin Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan tüfek ve metamfetamin ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada 2000 Evler Mahallesinde bir araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ve ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'na Muhalefet" suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR