Araç içerisinde tartıştığı amcasını vurdu
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Araç içerisinde tartıştığı amcasını vurdu

Araç içerisinde tartıştığı amcasını vurdu Bahçelievler E-5'te trafikte amca ve yeğenin tartışması kanlı bitti.

05.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:33

Araç içerisinde tartıştığı amcasını vurdu

İSTANBUL - Bahçelievler E-5'te trafikte amca ve yeğenin tartışması kanlı bitti. Öfkelenen yeğen, tartıştığı amcasını araç içerisinde tabancayla vurarak kaçtı.

Olay Yenibosna E-5 Çobançeşme kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Avcılar istikametine doğru bir otomobilde seyreden amca ve yeğeni tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce ikili aracı yol ortasında durdu. Öfkelenen yeğen, amcasını tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası Yenibosna Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu. Polis kaçan sahısı yakalamak için çalışma başlattı.

Araç içerisinde tartıştığı amcasını vurdu

Kaynak: İHA

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