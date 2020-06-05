Araç içerisinde tartıştığı amcasını vurdu
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Araç içerisinde tartıştığı amcasını vurdu

Bahçelievler E-5'te trafikte amca ve yeğenin tartışması kanlı bitti.

Araç içerisinde tartıştığı amcasını vurdu
05.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:55

Bahçelievler E-5'te trafikte amca ve yeğenin tartışması kanlı bitti. Öfkelenen yeğen, tartıştığı amcasını araç içerisinde tabancayla vurarak kaçtı.

Olay, Yenibosna E-5 Çobançeşme kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametine doğru bir otomobilde seyreden amca ve yeğeni tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce ikili aracı yol ortasında durdu. Öfkelenen yeğen, amcasını tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası Yenibosna Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu. Polis kaçan sahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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