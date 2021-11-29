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Araç içerisinde sıkışan kadın güçlükle çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Araç içerisinde sıkışan kadın güçlükle çıkarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobil ile minübüs çarpıştı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobil ile minübüs çarpıştı. Kazada otomobilde içerisinde sıkışan kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hakan S. yönetimindeki 19 ABE 386 plakalı minibüs ile Mustafa C. yönetimindeki 16 SSP 87 plakalı otomobil Taşköprü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araçta orta refüjde bulunan trafik lambalarına çarparak durabildi. Kazanın ardından Cemile C. Araç içerisinde sıkıştı. olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ve sağlık görevlileri talihsiz kadını kurtarmak için dakikalarca uğraştı. Uzun uğraşların ardından kurtarılan Cemile C., ambulansa alınarak Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - ÇORUM

Araç içerisinde sıkışan kadın güçlükle çıkarıldı

Araç içerisinde sıkışan kadın güçlükle çıkarıldı

Araç içerisinde sıkışan kadın güçlükle çıkarıldı

Araç içerisinde sıkışan kadın güçlükle çıkarıldı

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