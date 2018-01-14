Araç hurdalığına giren hırsızlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te hırsızlık için araç hurdalığına giren 5 hırsız, başka bir kişinin olay yerine gelmesiyle kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Şehitkamil ilçesi, İncilipınar mahallesinde bulunan, çekilen ve hurdaya dönmüş motosiklet ve arabaların bulunduğu otoparkta gerçekleşti. Akşam saatlerinde yaşları 15 ile 18 arasındaki 5 kişilik bir gurup, hurdalığa gelerek motosikletlerin aralarında gezinmeye başladı. Hurda araçların kapılarını da tek tek yoklayan şahıslar, bir vatandaşın otoparka gelip kendilerini fark etmesiyle olay yerinden kaçtı.

Ara sokaklara girerek kaçan şahıslar kameralara yansıdı.