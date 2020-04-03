Araç hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı Muğla'da park halindeki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla'da park halindeki araçları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye ve Bodrum'da dört aracın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, araçların çekiciye yüklenerek şehir dışına çıkarıldığını tespit etti.

Kimlikleri belirlenen S.O, B.Ö. ve S.K. Fethiye ile Bodrum'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.O. ve B.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA