Araç hırsızları yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 farklı aracı çalan şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep ve çevre illerden çalınan araçların bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise son zamanlarda kentten çalınan 3 adet araç, araçlardan alınan 1 adet akü, 2 adet aspiratör, 100 metre kablo ve 1 adet matkap ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim ederken, şahıslar ise sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA