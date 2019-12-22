Araç hırsızı 4 kişi adliyede
Haberler » 3. Sayfa » Araç hırsızı 4 kişi adliyede - Haberler

Araç hırsızı 4 kişi adliyede

Gaziantep'te iki farklı araç hırsızlığı şüphelisi 4 kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

22.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:06
Araç hırsızı 4 kişi adliyede

'te iki farklı araç hırsızlığı şüphelisi 4 kişi gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalıntı araçların bulunması ve olayı gerçekleştirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir hafif ticari aracı ve bir motosikleti çaldığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler