Araç giriş ve çıkışları durdurulmaya devam ediyor Jandarma ekiplerinin uygulama yapması Sürücülerinin ateşinin ölçülmesi ve bilgilendirme yapılması İtiraz eden sürücülerden görüntü Vatandaşla röportaj Kontrol noktasından görüntü ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentlere araçla giriş çıkış yasağı devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin uygulama yapması Sürücülerinin ateşinin ölçülmesi ve bilgilendirme yapılması İtiraz eden sürücülerden görüntü Vatandaşla röportaj Kontrol noktasından görüntü ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentlere araçla giriş çıkış yasağı devam ediyor. Kaynak: AA