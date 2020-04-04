Araç giriş ve çıkışları durdurulmaya devam ediyor
Jandarma ekiplerinin uygulama yapması Sürücülerinin ateşinin ölçülmesi ve bilgilendirme yapılması İtiraz eden sürücülerden görüntü Vatandaşla röportaj Kontrol noktasından görüntü ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentlere araçla giriş çıkış yasağı devam ediyor.
04.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:33
Jandarma ekiplerinin uygulama yapması
Sürücülerinin ateşinin ölçülmesi ve bilgilendirme yapılması
İtiraz eden sürücülerden görüntü
Vatandaşla röportaj
Kontrol noktasından görüntü ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentlere araçla giriş çıkış yasağı devam ediyor.
Kaynak: AA