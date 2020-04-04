Araç giriş ve çıkışlar 08: 00'den itibaren yasak
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Sabah, Araç, 3. Sayfa

Araç giriş ve çıkışlar 08: 00'den itibaren yasak

Araç giriş ve çıkışlar 08: 00'den itibaren yasak Ekipler sürücüleri bilgilendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele çerçevesinde yeni alınan önlemleri açıkladı.

04.04.2020 01:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:48
Araç giriş ve çıkışlar 08: 00'den itibaren yasak

Araç giriş ve çıkışlar 08: 00'den itibaren yasak

Ekipler sürücüleri bilgilendirdi

BURSA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele çerçevesinde yeni alınan önlemleri açıkladı. Erdoğan, 30 büyükşehire araç giriş çıkış yasağı getirildiğini açıkladı. Uygulamalar 00: 00 itibariyle başlayacaktı Ancak Büyükşehirlerdeki Valilerin talimatıyla Yolda olan vatandaşların mağdur olmaması için araç geçişlerine sabah 08: 00'e kadar izin verilecek. Sabah saatlerinden itibaren oluşturulan noktalarda polis ve jandarma ekipleri sürücüleri geri gönderecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele çerçevesinde yeni alınan önlemleri açıkladı.Açıklanan 30 İl arasında Bursa'da var. Bursa Ankara yolunda İnegöl girişinde polis noktasında ekipler sürücüleri bilgilendirdi. 00: 00 itibariyle araç geçişlerine izin verilmeyecekti. Ancak yolda olan vatandaşların mağdur olmaması için araç giriş ve çıkış saatlerin sabah 08: 00'e kadar uzatıldı. Valilikten gelen talimat üzerine ekipler sabah saatlerinde araç giriş ve çıkışlarına izin vermeyecek. Gelen araçlar oluşturulan noktalardan geri gönderilecek. Yetkililer vatandaşların mağdur olmaması için başlatılan yasağa vatandaşların uyması konusunda çağrıda bulundu.

Araç giriş ve çıkışlar 08: 00'den itibaren yasak

Kaynak: İHA

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Araç giriş ve çıkışlar 08: 00'den itibaren yasak
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