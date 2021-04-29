Araç fiyatları pahalı, ikinci el otomobil piyasası durgun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Araç fiyatları pahalı, ikinci el otomobil piyasası durgun

Araç fiyatları pahalı, ikinci el otomobil piyasası durgun
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İkinci el otomobil piyasasındaki yüksek fiyatlara pandemi kısıtlamaları da eklenince ikinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi.

İkinci el otomobil piyasasındaki yüksek fiyatlara pandemi kısıtlamaları da eklenince ikinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi. Galericiler ise tam kapanmanın ardından otomobil piyasasının hareketleneceğini düşünüyor.

Otomobil sektöründe son dönemde yaşanan çip krizi, otomobil fabrikalarında üretimin azalmasına neden olmuştu. Sıfır araçların üretiminin az olması nedeniyle ikinci el otomobillere talebin artması beklenirken, pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar ikinci elde de durgunluğa neden oldu. Pandemi sürecinin başından beri ciddi bir fiyat yükselişi yaşanan ikinci el otomobillerde birkaç aydır fiyatlar dengelendi. Araç alacakların bir kısmı yüksek fiyatların düşmesini bekliyor. Galericiler ise fiyatların tam kapanma sonrası gerçekleşecek talep doğrultusunda yükselebileceğini söyledi.

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluğa ilişkin görüşlerini ifade eden Galerici Yunus Ete, "İkinci el otomobil satışlarında havaların ısınmasıyla birlikte hareketlenme bekleniyordu. Pandemi dolayısıyla uygulanacak tam kapanma kararı sonrasında hareketlenme bayram sonrasına kaldı. Yaz mevsimi döneminde ikinci el araçlara daha fazla talep oluyor. Son dönemde dengelenen fiyatların kapanma sonrasında talebe bağlı olarak yüzde 10 civarı artacağını düşünüyorum" dedi.

"TAM KAPANMA SONRASI İKİNCİ EL ARAÇLARA YOĞUN TALEP BEKLİYORUZ"

Bir başka Galerici Nihat Karip ise şöyle konuştu: "Son 2 aydır ikinci el araç piyasası durma noktasındaydı. Tam kapanma kararı ile birlikte bu durgun süreç biraz daha uzadı. Fakat kısıtlamaların ardından ikinci el araçlara yoğun talep olacağını düşünüyorum. İkinci el araç alacak vatandaşların bazıları son dönemde fiyatların düşmesini bekliyor. Biz, araç fiyatlarının şu anda dengelendiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

(Murat Ergin - Furkan Serttaş/İHA)

Araç fiyatları pahalı, ikinci el otomobil piyasası durgun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler
Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fuat Oktay Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Araç fiyatları pahalı, ikinci el otomobil piyasası durgun - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:26:44. #1.14#

title