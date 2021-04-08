Araç filosuna iki araç daha katıldı

Burdur Belediyesi bir adet çöp toplama ve bir Beko Loder alarak araç filosunu genişletti.

Burdur Belediyesi bir adet çöp toplama ve bir Beko Loder alarak araç filosunu genişletti.

Burdur Belediyesi araç filosuna 2 yeni araç daha alındı. Filoya katılan bir adet çöp toplama aracı ve bir adet beko loder ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz son 6 yılda belediyeye kazandırdığı araç sayısı 71'e yükseldi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu genişlettiklerini, araç filosu ne kadar güçlü olursa hizmetlerin de o kadar hızlı yapılacağını söyledi. Başkan Ercengiz, "Araç filomuz ne kadar güçlü olursa hizmetlerin yapılması da o kadar hızlanacaktır. Derdimiz vatandaşlarımıza hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmak. Vatandaşlarımızın tümüne ulaşmak ve en iyi hizmeti verebilmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürebilmek için 1 adet çöp toplama, 1 adet Beko Loder alarak araç filomuza dahil ettik. Belediye hizmetlerinde kullanacağımız yeni hizmet araçlarımız Burdur'umuza hayırlı olsun" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı