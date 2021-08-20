Araç fi·lomuzu güçlendi·ri·yoruz

Giresun Belediyesi araç filosunu zenginleştiriyor.

Giresun Belediyesi araç filosunu zenginleştiriyor.

Bu kapsamda Belediyeye kazandırılan lastikli ekskavatör iş makinesi Giresunlulara hizmet vermeye başladı.

Hizmet kalitesini artırmayı ana önceliği olarak gören Giresun Belediyesi, Başkan Aytekin Şenlikoğlu'nun girişimleri sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe yoluyla şehre kazandırılan ekskavatör iş makinesini belediyenin araç filosuna ilave etti.

Lastikli 22 tonluk ekskavatör iş makinesinin bundan sonraki çalışmalarda kullanılacağını belirten Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bu araçların dayanıklılık ve kullanım bakımından çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Şenlikoğlu, "Daha etkin bir hizmet için ihtiyacımız olduğundan yeni iş makinemizi araç parkımıza kattık. Yaklaşık değeri 1, 2 Milyon TL'lik iş makinesini belediyemize kazandırdık. Giresun'umuza hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yeni iş makinemiz Belediyemize ve güzel şehrimize hayırlı olsun " dedi.

Kaynak: Habermetre