Araç farından kaçak sigara çıktı
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Araç farından kaçak sigara çıktı

Araç farından kaçak sigara çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te kaçak sigara sevkiyatı yapan aracı durduran KOM ekipleri aracın far ve bagaj kısmına zulalanan bin 970 paket kaçak sigara ele geçirirken, sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçak sigara sevkiyatı yapan aracı durduran KOM ekipleri aracın far ve bagaj kısmına zulalanan bin 970 paket kaçak sigara ele geçirirken, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te havaalanı yolu üzerinde bir aracı durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 27 BS 358 plakalı araçla kent merkezine kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşınca aracı havaalanı yolu üzerinde durdurdu. Araçta detaylı arama yapan KOM ekipleri aracın bagaj ve far kısmına zulalanan bin 970 paket kaçak sigaraları ele geçirdi. Araç farlarına sigara zulalanması polisleri hayrete düşürürken zulalanan sigaralar ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Araç şoförünü gözaltına alan ekipler şoför hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlattı. - GAZİANTEP

Araç farından kaçak sigara çıktı
Araç farından kaçak sigara çıktı
Araç farından kaçak sigara çıktı
Araç farından kaçak sigara çıktı
Araç farından kaçak sigara çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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