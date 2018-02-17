Araç Devrini Alıp, Parayı Ödemeden Kaçan 3 Kişi Yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta noter satışı sonrası araç sahiplerini oyalayıp parayı vermeden araçla birlikte kaçarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Osmaniye'de yaşayan Uğur Y. (20), Ferhat K. (29) ve Ali B. (30), iddiaya göre internet üzerinden minibüsünü satışa çıkaran Metin A.'yı arayarak aracı almak istediklerini söyledi. Mardin'de yaşayan Metin A. ile 44 bin liraya anlaşan üç arkadaş, Kahramnamarş'ta market işlettiklerini, işlerinin yoğunluğu nedeniyle Mardin'e gidemeyeceklerini, kente gelmesi durumunda aracı alacaklarını ifade etti. Şüpheliler, güven kazanmak için de Metin A.'ya kapora olarak 500 lira gönderdi.

Bunun üzerine Uğur Y., Ferhat K. ve Ali B. Osmaniye'den, araç sahibi de Mardin'den çıkarak dün Kahramanmaraş'ta buluşup notere gitti. Aracın devri Uğur Y.'nin üzerine yapılırken, Metin A.'ya 44 bin lirayı işyerinde ödeyeceklerini söylediler. Noterden çıkan şüpheliler minibüsle Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda giderken, Metin A.'yı araçtan indirip hızla uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan Metin A.'nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, plaka tanıma sisteminden minibüsün Gaziantep'in Nurdağı ilçesine götürüldüğünü saptadı. 3 kişi, burada bir galericiye minibüsü satmak isterken Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İnternetten acil satılık araç ilan sahiplerini hedef aldıkları belirlenen ve aynı yöntemle Mardin'den 3 minibüs, Gaziantep'ten de 1 minibüs ve otomobil alarak dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkan şüphelilerin sorguda suçlarını itiraf ettiği belirtildi. 3 kişi, işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. - Kahramanmaraş