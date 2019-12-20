Araç dereye yuvarlandı: 1 ölü

20.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:58

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bir aracın dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçenin Holo Grup yolunda Refik Kurt (74) yönetimindeki 61 SF 572 plakalı otomobil, sürücünün henüz bilinmeyen nedenden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Dereye yuvarlanan aracı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yapılan çalışmanın ardından dereye yuvarlanan araç içerisinde bulunan sürücüyü çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA