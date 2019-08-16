Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı

Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı dört kişi defalarca takla atan aracın içerisinde yara almadan çıktı.

16.08.2019 18:47
Araç defalarca takla attı, burunları bile kanamadı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı dört kişi defalarca takla atan aracın içerisinde yara almadan çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İmranlı ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, bir anda önlerine çıkmamak için manevra yapınca savrularak yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç defalarca takla atarak durabildi. Araç bulunan emniyet kemerleri takımı 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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