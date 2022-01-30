Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye götürülürken öldü (2)

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Konya'da yolun karşına geçmek isterken aracın çarpması sonucu yaralanan ve yoldan geçen belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilmeye çalışırken yaşamını yitiren Nuri Gürler'e (38) çarpan sürücü Fatih T. (33) polis tarafından yakalandı.

Kaçan Fatih T.'nin başka bir araçla kaza yerine tekrar geldiği, yaralı Gürler'in belediye otobüsüne alındığını görünce de olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Sürücü Fatih T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.