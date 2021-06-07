ARAÇ ÇARPMASIYLA YARALANAN KÖPEĞİNE SARILARAK AĞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ARAÇ ÇARPMASIYLA YARALANAN KÖPEĞİNE SARILARAK AĞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yavru köpek, otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yavru köpek, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. İş yerinden koşup, gelen sahibi, yol ortasında yatan köpeğine sarılarak, gözyaşı döktü.

Kaza, dün akşam, Mahmudiye Mahallesi 19'uncu Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Emre E. (27) yönetimindeki 16 K 8551 plakalı otomobil, aniden yola çıktığı öne sürülen yavru köpeğe çarptı. Köpek yaralanırken, kaza sırasında iş yerinde olan sahibi ise hemen dışarı koştu. Köpeğinin yol ortasında yaralı yattığını gören sahibi, sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, yavru köpek, tedavi için veterinere götürüldü.

ARAÇ ÇARPMASIYLA YARALANAN KÖPEĞİNE SARILARAK AĞLADI
ARAÇ ÇARPMASIYLA YARALANAN KÖPEĞİNE SARILARAK AĞLADI
ARAÇ ÇARPMASIYLA YARALANAN KÖPEĞİNE SARILARAK AĞLADI
ARAÇ ÇARPMASIYLA YARALANAN KÖPEĞİNE SARILARAK AĞLADI
ARAÇ ÇARPMASIYLA YARALANAN KÖPEĞİNE SARILARAK AĞLADI
ARAÇ ÇARPMASIYLA YARALANAN KÖPEĞİNE SARILARAK AĞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Kaşla göz arasında gelen kaza dede ve torunu ayırdı! Tamir ettiği kamyonetin altında can verdi
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Kaldırımdaki anne- kıza kamyonet çarptı; şans eseri kurtulan kadın yardıma koştu
Kaldırımdaki anne- kıza kamyonet çarptı; şans eseri kurtulan kadın yardıma koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan Mahsun Kırmızıgül
Spor Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ARAÇ ÇARPMASIYLA YARALANAN KÖPEĞİNE SARILARAK AĞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 18:55:36. #1.16#

title