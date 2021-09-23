ARAÇ ÇARPINCA YARALANAN AYI, KURTARMAYA GELENLERE SALDIRIP KAÇTI

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesinde araç çarpmasıyla yaralanan ayı, kendisini kurtarmak isteyenlere saldırdı. Uyuşturucu iğneye rağmen saldırganlığı geçmeyen ayı, ormana girerek kayboldu.

Olay, dün 19.30 sıralarında Oltu-Tortum kara yolunun 17'nci kilometresindeki Orcuk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarptığı ayı, yaralanıp yolun ortasına düştü. Devriye gezen jandarma, yolda yaralı halde yatan ayıyı görünce, yeni bir kazaya yol açmamak için tedbir aldı. Jandarma ekipleri, ayıya müdahale için Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yardım istedi. Ekipler gelene kadar yattığı yerden kalkıp çevrede bekleyenlere saldırmaya çalışan ayı, daha sonra yol kenarındaki tarlaya indi. Yürüyemediğinden bir süre tarlada bekleyen ayı, bölgeye gelen doğa koruma ve milli parklar ekibinin müdahalesine de izin vermedi. Uyuşturucu iğneye rağmen saldırganlığı geçmeyen ayı daha sonra ormana girip gözden kayboldu.