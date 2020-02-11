Araç çarpan çakal tedavi altına alındı

11.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:53

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehir Mezarlığı kenarında bir aracın çarpması sonucu yaralı halde bulunan çakal, tedavi altına alındı.



Bilecik-Eskişehir karayolu üzerinde Bilecik Şehir Mezarlığı kenarında yaralı halde bulunan yaralı çakal, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaralı çakalın tedavi sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Ekiplerimiz, Şehir Mezarlığına yakın bir alanda yol kenarında yaralı olarak buldukları çakalı, müdahale aracımızla getirdiler. Her iki arka bacağında kırık tespitinde bulunduk. Gerekli tedaviyi yaptıktan sonra şu an misafir ediyoruz. İyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakacağız" dedi.



Veteriner Hekim Avcı, vatandaşlarımızın bu tür hayvan yaralanmalarına karşı duyarlı olmaları ve en kısa zamanda bildirmeleri halinde birim olarak gerekli tedavi işlemlerinde bulunacaklarını kaydederek, şu ana kadar ayı, tilki ve birçok kuş türü olmak üzere 10'u aşkın yaban hayvanını tedavi ederek doğal ortamlarına bıraktıklarını sözlerine ekledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA