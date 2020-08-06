Araç çarpan 2 hayvan telef oldu
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Araç çarpan 2 hayvan telef oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir aracın çarptığı 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Araç çarpan 2 hayvan telef oldu
06.08.2020 07:08 | Son Güncelleme: 06.08.2020 07:41

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir aracın çarptığı 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Kazaya karışan araç ve sürücüsü bulunamadı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç Arifegazili köyü civarında meydana gelen olayda meradan kaçtığı öğrenilen 2 büyükbaş hayvana bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Kazaya karışan araç ve sürücüsü bulunamadı.

Olay yerinden geçmekte olan bir başka sürücünün yerde yatan hayvanları görmesi sonucu aracından inerek yoldan geçmekte olan diğer sürücüleri uyarması olası bir başka kazayı önledi. Sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen Jandarma ekipleri karayolunda yapmış oldukları incelemede herhangi bir araca ait parçalara rastlamazken hayvanların sahibi davacı veya şikayetçi olmadığını belirtti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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