Araç bakım servisindeki yangında 5 otomobil hasar gördü, köpek kurtarıldı
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Araç bakım servisindeki yangında 5 otomobil hasar gördü, köpek kurtarıldı

Araç bakım servisindeki yangında 5 otomobil hasar gördü, köpek kurtarıldıBURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren araç bakım servisinde çıkan yangında 5 otomobil hasar gördü.

Araç bakım servisindeki yangında 5 otomobil hasar gördü, köpek kurtarıldı
15.05.2020 03:09 | Son Güncelleme: 15.05.2020 03:10

Araç bakım servisindeki yangında 5 otomobil hasar gördü, köpek kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren araç bakım servisinde çıkan yangında 5 otomobil hasar gördü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, tamirhane içinde bulunan bir köpeği yanmaktan son anda kurtardı.

Akşam saatlerinde İnegöl'ün Metal Sanayi nde faaliyet gösteren araç bakım servisi içinde bulunan tamir için getirilen bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tamirhanede bulunan diğer otomobillere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl İtfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın yarım saat süren çalışma ile söndürülürken, tamirhanede bulunan bir köpek de son anda kurtarıldı. tamir için getirilen 5 otomobilin hasar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Araç bakım servisindeki yangında 5 otomobil hasar gördü, köpek kurtarıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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