Araç bagajında 300 litre bandrolsüz dezenfektan yakalandı
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Selçuk, İzmir, Polis, Araç, 3. Sayfa

Araç bagajında 300 litre bandrolsüz dezenfektan yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu aracın bagajından 300 litre sahte dezenfektan çıktı.

24.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:26
Araç bagajında 300 litre bandrolsüz dezenfektan yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu aracın bagajından 300 litre sahte dezenfektan çıktı. Olayla ilgili 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yapılan çalışmada şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 30 litrelik bidonlar halinde 300 litre sıvı el dezenfektanı, çeşitli ölçülerde 740 boş şişe 772 plastik şişe kapağı ve 4 bin etiket ele geçirildi. Yapılan aramada araç içerisinde bulunan iki şahıs ve sonradan aracın yanına gelerek malzemelerin kendisine ait olduğunu belirten bir şahıs yakalandı. 3 şüpheli hakkında "bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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