HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Araç almak isteyenler banka ve noterlerde kuyruk oluşturdu

KAMU bankalarının uygun kredi imkanını fırsat bilenler, otomotiv sektörüne yöneldi.

Araç almak isteyenler banka ve noterlerde kuyruk oluşturdu
12.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:01

KAMU bankalarının uygun kredi imkanını fırsat bilenler, otomotiv sektörüne yöneldi. Antalya'da sıfır araçların satış yerlerinde tüketici trafiği 4 kat artarken, noterler önünde devir işlemleri için sıra bekleyenlerin yoğunluk oluşturduğu dikkat çekti.

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 'konut kredisi', 'taşıt kredisi', 'sosyal hayatı destek' ve 'tatil destek' olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi. Kamu bankaları, vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla kredi paketinin başvurularını kabul etmeye başladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabiliyor. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulurken, taşıt kredisi için de uygun kredi imkanları mevcut. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak vatandaşlar için aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak vatandaşlar ise yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanabiliyor.TURİZM KENTİNDE HAREKETLİLİKKredi oranlarının uygunluğu sebebiyle turizmin başkenti Antalya'da hem otomobil hem de konut sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşların büyük oranda taşıt kampanyasından faydalandığı dikkati çekerken, noterlerin ve tapu kadastro müdürlüğü önünde sıra bekleyenlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.Satış yerlerinde yoğunluğun bir anda arttığını anlatan bir otomotiv bayisinin Satış Müdürü Serdar Kap, kredi faiz oranlarının sektöre hareketlilik getirdiğini söyledi. Sıfır araç showroomunda yüzde 300 oranında artış gördüklerini anlatan Kap, "Bankalarla rekabet edebilmek adına distribütör firmaları da kendi faizlerini indirdi. Vatandaşlar hem arayıp hem de gelip otomobilleri görüyor. Ortalama yüzde 300 oranında trafiğimiz arttı. Nisan ayı en kötü ayımızdı. Daha öncesinde soran çoktu ama şu anda buraya gelenlerin yüzde 40'ı otomobili satın alıyor" dedi.Müşterilerin ilk olarak otomobilin özelliklerinden çok fiyatını sorduğunu kaydeden Kap, "Kamu bankalarının sağladığı uygun kredileri soruyorlar. Dizel araç soruluyor. Donanım seçeneğine göre fiyat artıyor. 'Alımını şimdi yap ödemeye gelecek yıl başla' kampanyamız da var" diye konuştu.Noter önünde sırada bekleyen Taner Karasu, ikinci el otomobil aldığını anlattı. Bankadan sabah erken saatlerde kredi çekip istediği aracın ikinci elini aldığını kaydeden Karasu, uygun olması nedeniyle 70 bin liralık kredi kullanarak 83 bin liraya otomobil aldığını ifade etti.Otomobil satan galerici Enes Bayer ise kredi imkanlarının uygun olması nedeniyle galerilerde hareketlilik yaşandığını söyledi. İşlerinin yüzde 50 arttığını, sabah erken saatlerde 2007 model bir otomobil sattığını anlatan Bayer, "Ticari bir araçtı. 65 bin liraya satıldı. 60 bin lira kredi çekti. Noterden devrini yapacağız" dedi.

Bir başka galerici Ziya Hazer ise ikinci elde hareketliliğin beklenenin üzerinde olduğunu, kendi işlerinin yüzde 20 oranında arttığını, 120 bin liraya otomobil sattığını kaydetti.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Ekonomi
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu Ekonomi
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti Ekonomi
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor Ekonomi
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Ekonomi
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Mariah Carey Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Ankara İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Araç almak isteyenler banka ve noterlerde kuyruk oluşturdu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 11:07:39. #1.15#
title