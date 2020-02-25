Arabuluculukta yeni uzmanlık alanları dönemi başlıyor

25.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:46

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi, 'Tahkim ve Arabuluculuk Konferansı ile 'Uzmanlık Modülleri Çalıştayı' gerçekleştirdi.