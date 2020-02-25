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Arabuluculukta yeni uzmanlık alanları dönemi başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi, 'Tahkim ve Arabuluculuk Konferansı ile 'Uzmanlık Modülleri Çalıştayı' gerçekleştirdi.

25.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:46
Arabuluculukta yeni uzmanlık alanları dönemi başlıyor

(BTSO) bünyesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi, 'Tahkim ve Arabuluculuk Konferansı ile 'Uzmanlık Modülleri Çalıştayı' gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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