ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SINAVLARDA 70 PUAN ALAN ARABULUCU ADAYI BAŞARILI SAYILACAK

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle sınavlarda uygulanan sıralama kotası kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile arabuluculuk sınavlarında uygulanan sıralama kotası zorunlu olmaktan çıkarıldı. Arabuluculuk sınavında 70 puan alan aday başarılı sayılacak. Adalet Bakanlığı tarafından ihtiyaç durumuna göre başarılı sayılacak aday sayısı belirlenebilecek.

Yönetmelik değişikliğinin ardından arabulucu ihtiyacını gidermek için yapılacak yeni sınav yine ilanla duyurulacak. Böylece önümüzdeki günlerde ilan edilmesi beklenen yeni ve kapsamlı arabuluculuk sınavı için yeni koşullar da belirlenmiş oldu.

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