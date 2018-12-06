Arabuluculuk teklifi TBMM'de kabul edildi

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklı para alacaklarına ilişkin takibin UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden yapılmasını öngören ve konkordatoya ilişkin düzenlemeleri revize eden kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Arabuluculuk teklifi TBMM'de kabul edildi

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklı para alacaklarına ilişkin takibin UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden yapılmasını öngören ve konkordatoya ilişkin düzenlemeleri revize eden kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et