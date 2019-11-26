Arabuluculuk için gittiği yerde amca oğlunun kurşunuyla hayatını kaybetti

26.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:15

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alacak verecek meselesini konuşmak için toplanan gruba rastgele ateş açan şahıs, amcasının oğlunu vurdu. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Efe Sokak üzerinde yaşandı. Aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen 2 grup konuyla alakalı konuşmak için bir araya geldi. 45 yaşındaki Muhittin Kars isimli vatandaşta arabuluculuk yapması için davet edildi. Muhittin Kars'ta arabuluculuk yapabilmek için olayın yaşandığı sokağa geldi. Bu esnada Kars'ın alacağı olduğu öğrenilen amcasının oğlu A.K.'de olay yerine gelerek rastgele ateş etmeye başladı. A.K.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar aracının içerisinde oturan ve amcasının oğlu olan Muhittin Kars'a isabet ederek yaraladı.



Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Muhittin Kars, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kars, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan K.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken konu ile ilgili inceleme başlatıldı.



Öte yandan, Muhittin Kars'ın vurulduğu ve camının tuzla buz olduğu araç ise yediemin otoparkına çekildi. Kars'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Maltepe Aksa Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA