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Arabuluculuk GTO'da konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Arabuluculuk GTO'da konuşuldu

Ticari uyuşmazlıklarda uzun süreli ve yüksek maliyetli davalara çözüm getiren Tahkim ve Arabuluculuk Sistemi, TOBBUYUM ve GTO TAM iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde konuşuldu.

Ticari uyuşmazlıklarda uzun süreli ve yüksek maliyetli davalara çözüm getiren Tahkim ve Arabuluculuk Sistemi, TOBBUYUM ve GTO TAM iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde konuşuldu.

TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, GTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (GTO TAM) hakemleri ve arabulucuları, avukatlar, GTO Meclis ve Meslek Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, GTO TAM'ın iş yükü fazla olan yargı sistemine çok önemli bir destek sağladığını belirtti. Uzun süren ve yüksek maliyete sebep olan dava süreçlerinin yalnızca davalı ve davacılar için değil, ekonomimiz için de büyük bir maliyet ve kayba neden olduğunu ifade eden Acıoğlu, konuşmasında şunlara değindi:

"Dava konusu olan, işveren ve İşçi arasında yaşanan sorunlar, ortaklarının kendi arasında yaşanan sorunlar, ticari sözleşmelerin ifasında yaşanan sorunların çözümü için yıllarca bekliyorduk. Netice itibari ile uzun dava süreçleri hepimizi maddi manevi zarara uğratmaktaydı. Adalet zamanında gerçekleşmeyince adalet sistemine olan güven de sarsılıyor maalesef. Hukuk demek, güven demektir. Ekonominin de en sevdiği şey güvendir. Güven olursa yatırım da olur, üretim de olur, istihdam da artar. Adil ve etkin hukuk sistemi olması bu nedenle çok önemlidir. İş dünyası olarak bu tür alternatif çözümlerin Türkiye'de olmasını yıllardır hayal ediyorduk. Adalet Bakanlığının bu işi sahiplenmesiyle nihayet Türkiye'nin hukuk sistemine de girdi. İşçi-işveren arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, iş adamlarının arasındaki alacak verecek davalarında, arabuluculuk ile hem süreçler kısalmaya başladı. Hem de her iki tarafın masadan, kazandığı düşüncesiyle kalkması maddi manevi rahatlık yaratmaya başladı. O nedenle Tahkim ve Arabuluculuk Sisteminin devrim niteliğinde bir uygulama olduğunu düşünüyorum."

"Üyelerimize 'arabuluculuk' desteği vereceğiz"

2 yıl önce kurdukları GTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile bölgede bir ilki başardıklarını söyleyen Uğur Acıoğlu, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile yaptıkları protokolle birlikte de GTO üyelerine arabuluculuk konusunda destek olacaklarını belirtti. Acıoğlu, "Bunun için öncelikle Arabulucu listemizi hazırladık. Yakın zamanda Merkezimizde Arabuluculuk konusunda da hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

"GTO'da, İleri Düzey Arabuluculuk eğitimi düzenleyeceğiz"

Seminerde "Arabuluculuk" sistemi hakkında katılımcıları bilgilendiren TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ise her geçen yıl daha da iyi seviyelere geldiklerini fakat sistemi geliştirmek için çok daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Arabuluculuk sistemi çok önemli avantajları beraberinde getiriyor. Firmalarımız da bu avantajları ve kolaylıkları gördükçe yavaş yavaş benimsemeye ve birbirlerine tavsiye etmeye başladı. 5 sene önceye göre çok daha iyi durumdayız fakat kat edecek çok yolumuz var" şeklinde konuştu.

TOBB bünyesindeki 30 Odada faaliyet gösteren Arabuluculuk merkezlerinde tam anlamıyla "Arabuluculuk" yapılmasını hedeflediklerini belirten Dr. Onur Yüksel, "Bu işi hakkıyla yapmak istiyoruz. Bunun için de sürekli gelişmeye ve merkezlerimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda ilerleyen süreçte Gaziantep Ticaret Odasında İleri Düzey Arabuluculuk eğitimleri ve sınavları düzenleyeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Arabuluculuk GTO'da konuşuldu

Arabuluculuk GTO'da konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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