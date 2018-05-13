Arabulucukta 4,5 Aylık Bilanço: 33 Bin Kişi Anlaştı

1 Ocak'ta başlayan arabuluculuk sistemine 4,5 ayda 110 bin işçi başvurdu. Bunlardan 33 bin 600'ü anlaşırken 17 bin 79'u anlaşamadı. Şu ana kadar anlaşma oranı yüzde 65, diğer dosyalarda arabulucu görüşmeleri devam ediyor, süreç 28 gün. Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, sistemin beklenenden daha başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçi ve işveren alacakları, işe iade talepleri de dahil olmak üzere iş hayatındaki tüm anlaşmazlıklarda dava şartı, arabuluculuk kapsamına alındı. İşçi ve işveren mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurmak zorunda. Anlaşmazlık arabuluculukta çözülemezse taraflar mahkemeye gidebilir.

"KAHRAMANMARAŞ'TA 7 İŞÇİ AYNI GÜN İŞE İADE OLDU"

Yılın ilk 4,5 ayını DHA'ya değerlendirip, rakamları paylaşan Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, "4 ay bitti 5'inci aydayız, arabuluculuk sistemi beklenenden daha başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar arabulucuya Türkiye genelinde 110 bin kişi başvurdu. Bunlardan 33 bin 600'ü anlaşmayla sonuçlandı. 17 bin 79 dosyada anlaşma olmadı, dava açıldı. Diğer dosyalarda arabulucu görüşmeleri ise devam ediyor, süreç 28 gün. Ciddi şekilde harici anlaşmalarda var, yani arabulucuya geliyorlar işe iade davasıysa iş veren işçiyi hemen işe geri alıyor. Onlarca işçi bu şekilde işine geri döndü. Örneğin Kahramanmaraş'ta 7 işçi işten çıkarılmıştı, arabulucuya başvurdular o akşam işveren işçileri arayıp 'yarın gelin başlayın' dedi. Herhangi bir hak kayıpları da olmadı" diye konuştu.

"ARABULUCULUK, MAHKEMELERE GİDEN DOSYA SAYISINI YÜZDE 84 AZALTTI"

Mahkemeye giden dosya sayısında ciddi düşüş olduğunu belirten Öztatar,"Asıl sevindirici sonuç mahkemeye giden dosya sayısında oldu, ciddi düşüş var. Şu ana kadar tüm Türkiye'de mahkemelerde açılan dava sayısı 18 bin 87. Geçen yıl ilk 4 ayda 98 bin kişi dava açmıştı. Bu da yaklaşık yüzde 84 oranında açılan dava sayısının düştüğünü gösteriyor. Örneğin Ankara'daki İş Mahkemesi'ne ilk 4 buçuk ayda 103 dosya, İstanbul'daki mahkemeyeyse 80 dosya geldi. Geçen yıl her iki şehirdeki mahkemelere 300 dosya gelmişti. Arabuluculuk sistemi mahkemelere giden dosya sayısını yüzde 84 azalttı. Orada da büyük başarı var" ifadelerini kullandı.

"DEVLET KURUMLARI DA MAHKEMEYE GİTMEDEN VATANDAŞLA ANLAŞTI"

Devlet kurumlarının da mahkemeye gitmeden vatandaşla anlaştığına dikkat çeken Öztatar, "Burada en önemli şey idareler; devlet kurumları vatandaşla anlaşarak işe iade aldı veya haklarını verdi, böylece davalık olmadılar. Bin 200 idare işçiyle arabulucuda anlaştı. Bu idarelerin içerisinde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Balkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, belediyeler, TOKİ ve diğer kuruluşlar da var. Biz 3 kişiyle komisyon kurdurttuk; o komisyon üyeleri arabulucuya gidip süreçte işçiyle anlaşıyor. Bu sistem dünyada çok fazla uygulanan Türkiye'de ilk defa bu kadar başarıya ulaşan bir sistem oldu. Böylece 33 bin işçi ve işveren toplamda 66 bin kişi mahkemelere gitmeyerek davalı ve davacı olmadı" dedi.

- İstanbul