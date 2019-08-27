Arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

Arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir hastanede tedavi gören arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti.

27.08.2019 14:36
Arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir hastanede tedavi gören arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağrılan ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.


3 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Selahattin Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. - MERSİN

Kaynak: İHA
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