Arabayla polisin ayağının üzerinden geçti, tutuklandı
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Arabayla polisin ayağının üzerinden geçti, tutuklandı

Samsun'da kendisini durdurmak isteyen trafik polisinin ayağının üzerinden aracıyla geçip kaçan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arabayla polisin ayağının üzerinden geçti, tutuklandı
25.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:26

Samsun'da kendisini durdurmak isteyen trafik polisinin ayağının üzerinden aracıyla geçip kaçan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.I., otomobiliyle seyir halindeyken uygulama yapan trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak bir polisin ayağının üzerinden geçip kaçtı. Kovalamaca sonucu polisler tarafından gözaltına alınmak istenen R.I.'nın burada da polislere direnip mukavemette bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınarak Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen R.I., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından "görevli memura mukavemet, tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen R.I., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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