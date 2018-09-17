Arabasız Pazar Günü'nde Brüksel Sokakları Yaya ve Bisikletlilerin Oldu

Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de her yıl yapılan Arabasız Pazar Günü etkinliği kapsamında yollar araçlara ve motorsikletlere kapatıldı. 16 Eylül günü sabah saat 9.30 ile akşam 19.00 arasında LPG ve elektrikli araçları da kapsayan yasak sebebiyle şehrin dört bir tarafında gösteriler düzenlendi.