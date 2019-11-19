Arabasıyla uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
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Arabasıyla uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de arabasıyla uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

19.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:30
Arabasıyla uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

'de arabasıyla uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Büyükçekmece İlçe ekipleri, ilçede bir kişinin aracıyla uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

, 17 Kasım'da şüpheli bir aracı Tepecik Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada 14 şeffaf poşet içerisinde 72 gram esrar, 15 gram skunk, 50 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 540 lira ele geçirildi.

Araç sürücüsü Bülent E. (41) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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