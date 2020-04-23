Arabasıyla sokak sokak gezip, çocukların bayramını kutluyor
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Bahçeşehir, 23 Nisan, Düzce, Haber

Arabasıyla sokak sokak gezip, çocukların bayramını kutluyor

Arabasıyla sokak sokak gezip, çocukların bayramını kutluyor Uğur Er: "Çocuklara böyle bir sürpriz yapmak istedim" Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde yaşayan Uğur Er, 23 Nisan'a özel süslediği arabasıyla sokak sokak gezerek çocukların bayramını kutluyor.

23.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:08
Arabasıyla sokak sokak gezip, çocukların bayramını kutluyor

Arabasıyla sokak sokak gezip, çocukların bayramını kutluyor

Uğur Er: "Çocuklara böyle bir sürpriz yapmak istedim"

DÜZCE - Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde yaşayan Uğur Er, 23 Nisan'a özel süslediği arabasıyla sokak sokak gezerek çocukların bayramını kutluyor. Arabasından şarkılar çalan Er, çocukların bayramını kutlamak için sürpriz hazırladığını dile getirdi.

Korona Virüs Pandemisi nedeni ile çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerde bayramlarda kutlamalarını yapıyor. Resmi kurumlar çeşitli etkinlikler ile çocukların bayramını kutlarken, Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde yaşayan Uğur Er, 23 Nisan'a özel arabasını süsleyerek sokak sokak gezmeye başladı. Çocukların bulunduğu bölgelerde aracını durduran Er, sosyal mesafeyi koruyarak şarkılar söyleyenlere eşlik etti. Aracı ile sokak sokak gezerek çocuklara bir sürpriz yapmak istediğini belirten Uğur Er, "Bugün 23 Nisan olduğu için çocuklara böyle bir sürpriz yapmak istedim. Düzceliyim ve memleketimde mahalle aralarında gezerek bu şekilde bir şey yapmak istedim. Gerçekten bu kadar ilgi beklemiyordum. Ben sadece mahallemde dolaşmak istemiştim. Ama baktım tepkiler çok güzel olunca bütün mahallelerde dolaşmaya başladım. Gerçekten çok güzel tepkiler aldım. Onlardan bana video ve fotoğraf atıp teşekkür ettiler" dedi.

Uğur Er, arabası ile Bahçeşehir bölgesinin yanı sıra il merkezinde bir çok noktayı da gezerek çocukların bayramını kutladı.

Arabasıyla sokak sokak gezip, çocukların bayramını kutluyor

Kaynak: İHA

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