Arabasıyla sahte içki satan şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Arabasıyla sahte içki satan şüpheli yakalandı - Haber

Arabasıyla sahte içki satan şüpheli yakalandı

Ümraniye'de arabasıyla sahte içki sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

17.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:50
Arabasıyla sahte içki satan şüpheli yakalandı

'de arabasıyla sahte içki sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

ekipleri, Atilla K'nin (56) kent genelinde arabasıyla sahte içki sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin aracının Caddesi'nde olduğunu belirleyen ekipler. olay yerine gitti.

Polisi fark ederek kaçan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Araçta yapılan aramada 110 adet dolu sahte içki şişesi, 5 litrelik etil alkol ve 1,5 litrelik el yapımı rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Atilla K, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et