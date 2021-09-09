Arabasının stepnesinden uyuşturucu çıktı
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Arabasının stepnesinden uyuşturucu çıktı

Arabasının stepnesinden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de durdurulan bir aracın stepnesi yani yedek lastiğinin içerisinden Metamfetamin maddesi çıktı.

Rize'de durdurulan bir aracın stepnesi yani yedek lastiğinin içerisinden Metamfetamin maddesi çıktı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda Kalkandere ilçesinde bir araç durduruldu. Durdurulan araçta 6 gram esrar maddesi, 2 Adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar, 6 adet simkart, 2 adet not defterinin yanı sıra aracın stepnesine gizlenmiş 522 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheli şahıslar K.B ve B.B. gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Arabasının stepnesinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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