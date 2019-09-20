Arabasını tekmeleyen adamı ezdi
Suudi Arabistan'da küçük kamyonet sürücüsü, aracına tekme atan adamı ezdi.
Görüntülerde bir kişinin, hareket halinde küçük kamyonete tekme attığı görüldü. Buna sinirlenen küçük kamyonet sürücüsü, geriye doğru dönüş yaparak aracını tekme atan adamın üzerine doğru sürdü. O sırada, tekme atan adamın yanında aracıyla bulunan başka bir kişi de çarpışmadan etkilendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------
-Bir adamın kamyonete tekme atması
-Kamyonet sürücüsünün dönerek tekme atan adama çarpması