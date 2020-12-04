Arabasını tamire götürdü kısıtlama saatini kaçırınca pahalıya patladı
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Arabasını tamire götürdü kısıtlama saatini kaçırınca pahalıya patladı

04.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:54

Arabasını tamire götürdü kısıtlama saatini kaçırınca pahalıya patladı Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat : 21: 00'de başladı.

Arabasını tamire götürdü kısıtlama saatini kaçırınca pahalıya patladı

BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat : 21: 00'de başladı. Kısıtlamanın birlikte denetimlerde başladı. Burs Ankara yolunda polis kontrol noktasında gelen tüm araclar durdurularak evrakları ve izin belgeleri kontrol edildi. Kontrol noktasında bir sürücü Bozüyük ilçesinde arabasını tamir etmekten döndüğünü fakat elinde her hangi bir belgesinin olmadığını ifade etti. Sürücü hakkında kısıtlamayı ihlal etmekten hem ceza kesildi hemde hakkında tutanak tutuldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saat sürecek kısıtlamanın ardından Polis Jandarma seferber oldu. Ekipler şehirlerarası yolda yolculuk yapan tüm araçları tek tek durduruyor. Denetimler kapsamında

Ankara'dan Bursa istikametine giden sürücüler İnegöl polis noktasında durdurularak kontrollerden geçiyorlar. Polisler Tır ve kamyon sürücülerinin izin belgelerini ve irsaliyelerini ile kimliklerini tek tek kontrol ederek geçişlerine izin veriyor. Özel araçlarıyla seyahat edenler sürücüler ve yolcularda denetimden geçiyorlar. Ekipler yolculuk yapanların izin belgeleri olup olmadıklarına bakıyorlar. Yapılan denetimlerde Bursa'da ikamet eden bir sürücü arıza yapan aracını Bozüyük ilçesinde tamir yaptıktan sonra tekrar geri geldiğini belirtti. Polis ekipleri sürücüye elinden her hangi bir belgesinin olup olmadığı sordu, fakat sürücü belgesinin olmadığını ifade etti. Bunun üzerine ekipler kısıtlamayı ihlal ettiği için şahsa 3 bin 150 TL ceza işlem uygularken, bir hakkında tutanak tuttu. Kontrol noktasında ekipler 7/24 saat aralıksız denetimlerini sürdürmeye devam edecek.

Arabasını tamire götürdü kısıtlama saatini kaçırınca pahalıya patladı
Arabasını tamire götürdü kısıtlama saatini kaçırınca pahalıya patladı
Arabasını tamire götürdü kısıtlama saatini kaçırınca pahalıya patladı
Arabasını tamire götürdü kısıtlama saatini kaçırınca pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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