Arabasında uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 2 parça halinde 395,97 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

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