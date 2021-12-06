Arabasında uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arabasında uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arabasında uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 2 parça halinde 395,97 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

Raylarda yürüyen adam, arkasından gelen trenin altında can verdi

Raylarda yürüyen adam, arkasından gelen trenin altında can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title