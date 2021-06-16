Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı

Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı Arabası çekilen sürücü "Havludan araba bağladılar" dedi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geniş kapsamlı trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı

Arabası çekilen sürücü "Havludan araba bağladılar" dedi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geniş kapsamlı trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Araç ve sürücüler didik didik aranırken, kusurlu araçlar trafikten men edildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bir çok noktada trafik denetim uygulaması yapıldı. Durdurulan araçlarda sürücülere ehliyet, araç ruhsatı sorulurken, araç içerisinde arama yapıldı. Ekipler tarafından sürücülere üst araması da yapılırken, araç kontrollerinde görülen eksikler üzerine cezai işlem uygulandı. Durdurulan bir otomobilin ön camında yer alan cam filminin 'kusurlu' olarak nitelendirilmesinden dolayı söktürüldü.

Denetime takılan 29 AF 067 plakalı Tofaş marka otomobil, trafiğe aykırı olması nedeniyle, polis ekipleri tarafından çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Uygulamadan memnun olmadığını söyleyen araç sürücüsü İlker Alandağ, duruma tepki gösterdi. Alandağ yaptığı açıklamada, "Uygulamadan memnun değilim. O kadar aracı basık egzosu olanlara yol verdiler, hafiften kusurlu diye arabamızı bağladılar. Tofaş havlusuna araba bağladılar. Emniyetimize zeval gelmesin. Bedava araba bağlattık. Havludan ceza yedik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın