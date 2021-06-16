Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | 3. Sayfa

Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı Arabası çekilen sürücü "Havludan araba bağladılar" dedi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geniş kapsamlı trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı

Arabası çekilen sürücü "Havludan araba bağladılar" dedi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geniş kapsamlı trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Araç ve sürücüler didik didik aranırken, kusurlu araçlar trafikten men edildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bir çok noktada trafik denetim uygulaması yapıldı. Durdurulan araçlarda sürücülere ehliyet, araç ruhsatı sorulurken, araç içerisinde arama yapıldı. Ekipler tarafından sürücülere üst araması da yapılırken, araç kontrollerinde görülen eksikler üzerine cezai işlem uygulandı. Durdurulan bir otomobilin ön camında yer alan cam filminin 'kusurlu' olarak nitelendirilmesinden dolayı söktürüldü.

Denetime takılan 29 AF 067 plakalı Tofaş marka otomobil, trafiğe aykırı olması nedeniyle, polis ekipleri tarafından çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Uygulamadan memnun olmadığını söyleyen araç sürücüsü İlker Alandağ, duruma tepki gösterdi. Alandağ yaptığı açıklamada, "Uygulamadan memnun değilim. O kadar aracı basık egzosu olanlara yol verdiler, hafiften kusurlu diye arabamızı bağladılar. Tofaş havlusuna araba bağladılar. Emniyetimize zeval gelmesin. Bedava araba bağlattık. Havludan ceza yedik" dedi.

Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı
Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı
Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı
Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı
Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı
Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı
Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı
Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı
Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı
Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

Evde doğuma zorlanmıştı, üvey ağabeylere ceza yağdı
Evde doğuma zorlanmıştı, üvey ağabeylere ceza yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Cristiano Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 22:18:26. #1.13#

title