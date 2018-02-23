Arabanlıların Balık İhtiyacı Fırat'tan Karşılanıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde bölge halkının balık ihtiyacı Fırat Nehri'nden karşılanıyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü kıyısında geçen Fırat Nehri'nde teknelerle balık tutarak ailelerinin geçimini sağlayan balıkçılar, Fırat Nehri'nde balıkçı tekneleriyle akşam saatlerinde Nehir'e açılarak akşamı ve geceyi nehirde geçiriyor. Sabah gün doğumuna kadar çalışan balıkçılar gerdikleri ağlarla yakaladıkları balıkları çıkartarak, çevre ilçe ve köylere araçlarla taşıyarak cadde ve sokaklarda satıyor. Vatandaşların balık ihtiyaçlarını karşılayan Kızılinli balıkçılardan evli ve 2 çocuk babası Kurtuluş Akalın sabah saatlerinde Kızılin köyünden otomobiline yüklediği her biri 5-6 kiloluk ve değişik boylarda olan sabut, turna, zigzer, karakuyruk, kefal ve kerzit gibi çeşitli türleri ilçeye getirerek, satıyor. Yaklaşık 45 kilometrelik yolculuğun ardından yakaladığı balıkları satan Akalın, ailesinin geçimini sağlarken, bölge halkının balık ihtiyacını da temin ediyor. Balıkçı Akalın, "Babam da Fırat Nehri'nde tuttuğu balıkları Araban ilçesi ve kırsalında satıp ailesinin geçimini sağlardı, şimdi ben de Fırat Nehri'nde tekne üzerinde ağlarla tuttuğum balıkları Araban ilçesi ve çevresinde satarak hem ailemin geçimini sağlıyorum, hem de vatandaşların balık ihtiyaçlarını temin ediyorum. Büyük balıkların 1 kilogramını 12,5 TL'den orta boy balıkların da 1 kilogramını 7,5 TL'den satışını yaparak ailemin nafakasını çıkartıyorum. Kısaca Fırat Nehri'nin bereketli sularında tuttuğum balıklarla ailemin geçimini sağlıyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP