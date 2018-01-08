Arabanlılar Şahin'den Tarihi Köprü Çevresine Aile Piknik Alanı İstiyor

Araban ilçesinde vatandaşlar, restore edilen tarihi Septimius Severus Köprüsü'nün çevresindeki alanın düzenlenerek, piknik alanı olarak kazandırılması istiyor.

Araban ilçesinde vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den restorasyon çalışması tamamlanan tarihi Septimius Severus Köprüsü (kırık köprü) çevresinde piknik alanı olarak düzenleme yapılmasını ve alanın halka açılmasını istiyor. Gaziantep'e yaptığı sayısız hizmetleriyle, Gaziantep'teki kültürel varlıklarımızın korunması ve restorasyon yapılarak tarih turizmine kazandırılması için gösterdiği çaba ve çevreye olan duyarlılığıyla bilip tanıdığımız Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'den destek bekliyoruz. Bölgenin önemli tarihi eserlerinden olan ve restorasyon çalışması tamamlanan tarihi köprümüzün çevresinde de ilçe ve bölge halkı olarak ailelerimizle birlikte gelip piknik yaparak stres atabileceğimiz modern bir piknik alanı yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.

Bazı vatandaşlar ise yapılabilecek piknik alanı birlikte hem tarihi eserin daha çok tanıtımına imkan sağlanacağı hem de bölgenin her anlamda hareketlenebileceğini ifade etti.

Restorasyon tamamlandı

Sıtma Pınar Çayı üzerine Roma döneminde yaptırılan yöre ilçe halkı tarafından kırık köprü olarak bilinen tarihi Septimius Severus köprüsü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın girişimleri sonucunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin 5. Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon programına alınmıştı. Köprü, 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile çökmekten ve yok olmaktan kurtarılarak, turizme kazandırılmıştı.

Köprünün Tarihi

Tarihi Septimius Severus Köprüsü (kırık köprü), Roma İmparatoru Septimius Severus zamanında Samsat'ta karargah kuran 4. Scythica Lejyonu tarafından yaptırılan köprüde yer alan sütunlardan biri İmparator Septimius Severus'a, biri karısı Julia Domna'ya ve diğeri oğulları Geta ile Caracalla'ya adanmıştır. Köprü, antik dönemlerde Dülük ve Zeugma'dan Samsat'a uzanan yol üzerinde önemli bir geçit olarak biliniyor. Kesme taş bloklardan inşa edilen köprünün uzunluğunun 30 metre, yüksekliğinin ise 8 metredir. - GAZİANTEP