Arabanlı Kadınlar, Kahraman Mehmetçik İçin Atkı ve Bere Örecek

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan kadınlar, Zeytin Dalı Harekatına katılan kahraman Mehmetçik için atkı ve bere örecek

Soğuk hava koşullarına rağmen sınır ötesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçikler için Gaziantep'in araban ilçesindeki kadınlar bere ve atkı örerek destek verecek Araban Kaymakamlığı ve Araban Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kampanya gerçekleştirilen organizasyonla ev kadınlarına tanıtıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Afrin'deki Mehmetçik için yapılan dualarla başlayan programda konuşan Kaymakam Emin Bağlı, örülen bere ve atkıların Cuma günü teslim edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Türk Ordusunun yiyecek içecek ihtiyaçlarını devletimiz tarafından ziyadesiyle karşılıyor. Dolayısıyla harekata katılan Mehmetçiklerimizin gıda ihtiyacı yoktur. Mehmetçiklerimizin üşümemesini istiyorsanız, evlerinizde örülecek bere ve atkılarla kampanyamıza destek verebilirsiniz. Örülen bere ve atkıların en geç Cuma gününe kadar kaymakamlığımıza teslim edilmesi gerekiyor" dedi. - GAZİANTEP