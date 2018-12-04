Arabanlı çiftçiler antepfıstığı üretimine yöneldi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde tekrar antepfıstığına yönelen çiftçiler, yeni bahçeler tesis ederek ilçede antepfıstığı üretimini arttırmaya başladı.

Araban ilçesinde pamuk, sarımsak, karpuz, kavun, mısır, bakliyat ve hububat üretimindeki girdilerin son yıllarda yükselmesi nedeniyle kazanç sağlayamayan çiftçiler Araban Ovası'ndaki tarlaları tekrar antepfıstığı üretimi için kullanmaya başladı.

Antepfıstığı üretimi için yeni bahçe tesis eden Ziyaret kırsal Mahallesi çiftçisi ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Sıttık Turan, antepfıstığı üretimine yönelmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, "Ben, 20 yıldır çiftçilik yapmaktayım. 20 yıldan beri yaptığım çiftçiliği kuru tarım olarak yapmaktayım. Bugüne kadar yaptığım kuru tarımda kazanç sağlayıp gelir elde edemediğimden dolayı bu sene tekrar antepfıstığına yöneldim. Antepfıstığı sulanırsa 3-5 yılda aşı atılıyor. 5 yıl aşıdan sonra da yaklaşık 10 yıl içinde mahsul veriyor. Kuru tarımda mazot ve gübre fiyatlarıyla birlikte derin sulama sondajlarında elektrik gücü ile yeryüzüne çıkardığımız su ile sulu tarım yapıyorduk. Elektrik fiyatlarının yüksekliğinden dolayı yüksek maliyetlerle ürettiğimiz ürünlerimizde para kazanamadığımız için de çiftçiler olarak bu sene ekip biçtiğimiz tarlalarımızda yeniden antepfıstığına yöneldik. Ben de Ziyaret Mahallesi'ndeki Karaçalı mevkindeki şahsıma ait 33 dönümlük tarlama antepfıstığı dikimi yapıyorum. Benim gibi kuru tarım yapan çiftçi arkadaşlarımın çoğu da tarlalarına antepfıstığı dikimi yapıyor" diye konuştu.

Araban Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden de Arabanlı üreticilerin antepfıstığı üretimine yöneldiklerini belirten bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Geçen yıl bin 50 dönüm olarak gerçekleşen antepfıstığı fidanı dikimi bu yıl henüz bahçe tesis etmelerin yeni başlamış olması nedeniyle tespit çalışmalarının tamamlanmamıştır. Bu sene yaklaşık bin ile 2 bin dönüm civarında gerçekleşmesini tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verildi.