Arabanıza Drone Yardımı Geliyor

Ford, ilginç bir patent başvurusu yaptı. Patentin açıklamasında, otonom aracınızın sensörleri arızalanırsa aracınıza entegre olarak yedek sensör görevi görecek olan bir drone anlatılıyor.

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Kulağa çılgınca geliyor, ama bunun yalnızca bir patent olduğunu ve uygulamaya geçme ihtimalinin düşük olduğunu unutmamalıyız. Patentlerin amacı genelde diğer üreticilerin bu fikri kullanmasını engellemek oluyor. Peki ama Ford bu fikri gerçekten kullanırsa, nasıl çalışacak?

Ford'un patent açıklamasına göre aracınız, sensörlerinden birinde hata meydana geldiğini algılıyor ve araçtan-araca ağı kullanarak bu drone'lardan biri ile iletişime geçiyor. Sonrasında ise bu drone gelerek aracınıza yaklaşıyor, kendini aracınıza entegre ediyor ve yedek sensör görevi görerek aracınızı en yakındaki onarım merkezine yönlendiriyor. Böylece aracınız orada kalıcı olarak onarılıyor.

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Teoride kulağa çok güzel ve havalı geliyor ama pratikte, bu fikri geniş çapta uygulamak zor gibi görünüyor. Çünkü drone'lar zaten ucuz değiller ve özel sensörlere sahip drone'lar daha da pahalı olacaktır. Bazı bölgelerdeki drone uçuş sınırlamalarını düşününce mesele iyice karmaşık bir hal alıyor.