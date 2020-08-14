Arabanın tavanındaki kediyle yolculuk etti
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Arabanın tavanındaki kediyle yolculuk etti

Hatay'da, aracının tavanındaki kediyi fark edemeyen bir otomobil sürücüsü kediyle birlikte yolculuk etti.

14.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:12

Hatay'da, aracının tavanındaki kediyi fark edemeyen bir otomobil sürücüsü kediyle birlikte yolculuk etti.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da, bir otomobil sürücüsü kontrol etmeden bindiği otomobilinin üstünde duran kediyi fark edemedi. Otomobilin arkasında ilerleyen motosiklet sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde kedinin arabanın tavanında güçlükle durduğu görülürken, otomobilin bir süre sonra trafik ışıklarında durmasına rağmen kedinin araçtan atlamadığı görüldü.

Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören görüntüler sonrası, görüntüleri çeken motosiklet sürücüsü ve kediyle bir süre yolculuk yapan otomobil sürücüsü bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.

(İHA)

Arabanın tavanındaki kediyle yolculuk etti

Kaynak: İHA

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