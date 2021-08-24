Arabanın satışını vermeden gördükleri manzara karşısında şok oldular

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi, aracı aldıktan sonra noterin açılmasını bekleyen alıcının 75 bin TL'sini almak istediği aracın camını kırarak çaldıktan sonra kaçtı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi, aracı aldıktan sonra noterin açılmasını bekleyen alıcının 75 bin TL'sini almak istediği aracın camını kırarak çaldıktan sonra kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi İpek Sokak üzerinde meydana gelen olayda D.S., bir otomobili satın almak için M.G. ile buluştu. Ekspere götürdükten sonra aracı beğenen D.S., arkadaşının iş yerine giderek burada aracın sahibi M.G. ile beraber noterin açılmasını bekledi. Bu sırada, yanındaki 75 bin TL'yi aracın içerisine bırakan D.S., dışarı çıktığında hayatının şokunu yaşadı.

Aracın camını kırarak parayı çaldı

Bu sırada, 34 DBU 072 plakalı araç ile paranın içerisinde bulunduğu otomobilin yanına gelen bir kişi, camı kırarak parayı çaldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri araçta inceleme yaparken, kaçan şüpheli şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı