Arabanın motoruna sıkışan kediyi gazeteci kurtardı

29.10.2019 18:48

Çarşamba ilçesinde, haber için olay yerine giden gazeteci, arabanın motoruna sıkışan kediyi kurtardı.

Sungurlu Mahallesi'nde, vatandaşların 55 DT 360 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İlçede görev yapan gazeteci Yaşar Karaman da kurtarmayı takip etmek için olay yerine gitti.

İtfaiye ekibi, aracın kaskosunun olmadığını sahibinin de şehir dışında olduğunu öğrenince araca müdahale edemedi.

Aracın altına giren Karaman ise yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Karaman, soğuk havalarda kedilerin sıcak olduğu için araçların motor kısımlarına girdiklerini belirterek, "Soğuk havalarda araçların motor kısmının alt tarafına sıkışan pek çok hayvan oluyor ve bu hayvanlar araç çalıştırıldığı zaman çıkamadıkları için ölüyor. Bunu bildiğim için kedinin orada kalmasına yüreğim el vermedi." diye konuştu.

Kaynak: AA